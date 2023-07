Maltratta la convivente, dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di carcere

L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani

PALERMO – I carabinieri di Alcamo hanno arrestato, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trapani, un uomo di 27 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente. A seguito della segnalazione della donna, gli uomini dell’Arma avevano documentato i maltrattamenti che l’uomo aveva riservato alla vittima nel 2019, ricostruendo l’escalation di violenza che ha portato all’emissione del provvedimento di arresto. L’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani per scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione.