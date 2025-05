Maltrattamenti sulla compagna, arrestato 39enne a Giardini Naxos

L'operazione dei carabinieri

GIARDINI NAXOS – Un uomo di 39 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera a Giardini Naxos per maltrattamenti alla compagna. I militari si sono recati nell’abitazione della vittima, allertate dalla centrale operativa, dopo che la donna aveva richiesto aiuto contattando il numero di pronto intervento 112 per segnalare l’ennesima l’aggressione fisica subita dal compagno, che in forte stato di agitazione è stato subito bloccato.

La donna da circa quattro mesi subiva vessazioni fisiche e psicologiche da parte del compagno, che in un’occasione l’ha colpita al volto e alla nuca con un coltellino.