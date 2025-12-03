Mamma e bimba morte in un incidente in California: Aspra a lutto

Ivana Balistreri e la figlia di 2 anni erano originarie del Palermitano

ASPRA (PALERMO) – Un filo di dolore unisce il piccolo centro di Aspra alla California. In un terribile incidente stradale una donna e la sua bambina hanno perso la vita: si tratta di Ivana Balistreri e di sua figlia, che a metà dicembre avrebbe compiuto due anni.

Lo scontro e le auto a fuoco

E’ successo ieri, 2 dicembre, sulla Highway 87 a San Jose. Quattro i veicoli rimasti coinvolti, tre dei quali sono andati in fiamme. La mamma e la piccola, che da tempo insieme alla famiglia d’origine vivevano negli Stati Uniti, non hanno avuto scampo. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Aspra, di cui le vittime erano originarie.

L’incidente in California e il dolore

L’intero paese è in lacrime per Ivana e la sua bambina. Strazianti le parole del padre Aurelio, che in tanti nella piccola frazione di Bagheria conoscono: “Due macchine Tesla hanno disintegarto mia figlia Ivana di 29 anni e mia nipote di due anni, li doveva compiere 16 dicembre – dice affidando il proprio dolore ai social -. C’è chi senza scrupoli corre in autostrada per distrugere famiglie. Mi hanno distutta la famiglia, cercherò di sopravivvere per mia moglie e i miei tre figli e loro famiglie”.

Poi il messaggio struggente di una zia: “Mia cara nipotina, hai lasciato un vuoto dentro noi incolmabile. Rimarrai per sempre nei nostri cuori, amoruccio mio”.

“Una famiglia distrutta”

E ancora: “E’ stata rovinata una famiglia, due creature sono state uccise. Cugina Ivana, voglio ricordarvi così, sempre con il sorriso e le linguacce che facevate. Non voglio aggiungere altro perché adesso sono distrutto dal dolore, ma allo stesso tempo ho molta rabbia. Il mio pensiero più grande agli zii, ai miei cugini. Fatevi forza, la nostra lunga distanza non potrà fare abbracciare e condividere di eprsona questo dolore, ma vi siamo vicini con il pensiero e con il cuore”.