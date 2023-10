Mancato utilizzo dei mezzi della Forestale: esposto del Codacons

"L'80% delle autobotti non è stato ancora consegnato"

PALERMO – Il Codacons ha depositato un esposto alla Corte dei conti, guardia di finanza e Anac per il “mancato utilizzo di mezzi e strumenti acquistati per la guardia forestale in Sicilia“.

Il Codacons si riferisce a “un’autobotte nuova di zecca rimasta inutilizzata e ad altri 125 mezzi di vario tipo. E cosa ancor più grave è che l‘80% delle autobotti acquistate con il bando di gara fatto per equipaggiare il corpo forestale in Sicilia ancora non è stato ancora consegnato“.

“Secondo quanto appreso dalla stampa – continua il Codacons – sembrerebbe che vari mezzi leggeri, da 4mila e 8mila litri d’acqua, di un primo lotto di gara aggiudicata da un gruppo di imprese nel 2022 siano stati appena distribuiti nell’isola“.

“Mancano ancora i 101 pick-up da mille litri del secondo lotto. Inoltre, sarebbero rimasti inutilizzati 490 kit con dispositivi di protezione individuali, tute ignifughe, guanti, scarponi e caschi nuovi”.