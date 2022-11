Manganellate durante l’arresto: procedimento disciplinare per un poliziotto VIDEO

L'episodio si è verificato la sera di venerdì

1' DI LETTURA

Un poliziotto in servizio alla squadra volante della Questura di Rieti sarà sottoposto a procedimento disciplinare dopo essere stato filmato da alcuni passanti mentre, durante un arresto, colpiva un 25enne romeno a manganellate.

L’episodio si è verificato lo scorso venerdì sera, 25 novembre, nel centro storico della città, dove la polizia era stata chiamata a intervenire per fermare un giovane che stava danneggiando le auto in sosta.

“In riferimento a un video che riprende il momento del controllo – riferisce la Questura – sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un’inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l’autorità giudiziaria”.

Il 25enne rumeno, che si era anche denudato, è stato arrestato dalla polizia “per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione”.