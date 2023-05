“Manifesti elettorali abusivi”, la denuncia di Europa Verde

"Affissi la notte prima delle elezioni, arroganza e disprezzo delle norme"

CATANIA – Manifesti elettorali abusivi affissi ad Acireale nella notte prima delle elezioni, quando dovrebbe vigere il silenzio elettorale: è la denuncia di Europa Verde, che in una nota firmata dal co-portavoce regionale Mauro Mangano e dai co-portavoce catanesi Alessandro Cento e Maria Palazzolo parlano di “violazione di ogni legge che riguarda la propaganda elettorale”.

Manifesti abusivi Acireale: il testo della nota

Ad Acireale, un candidato al consiglio comunale (in una delle liste a sostegno del candidato di centro destra Nino Nicotra) ha affisso, la notte prima delle elezioni, propri manifesti in tutte le postazioni per le affissioni elettorali.

In violazione di ogni legge che riguarda la propaganda elettorale, il giorno delle elezioni tutti i pannelli elettorali della città riportano l’indicazione di un solo candidato, sprezzante di ogni regola e, purtroppo, impunito, poiché ancora nel pomeriggio nessun organo preposto a sorvegliare sul buon andamento delle elezioni ha provveduto alla defissione, nonostante le segnalazioni degli altri candidati e dei cittadini, indignati per la dimostrazione di arroganza e disprezzo delle norme.

La città di Acireale non può essere amministrata da chi agisce, con spregiudicatezza, in violazione di norme basilari, dimostrando in che conto tenga le leggi, la democrazia, il decoro.