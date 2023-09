Acate, il ‘ponte’ per l’allaccio abusivo alla corrente: scatta l’arresto

Il danno economico causato è di circa 7.000 euro

ACATE (RAGUSA) – Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Acate, in provincia di Ragusa, per furto aggravato di energia elettrica.

G.F., 34enne già sottoposto a misura di prevenzione, aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica attraverso un cablaggio illecito di cavi che realizzava un ‘ponte’ in grado di bypassare il misuratore. Il danno economico causato è stato stimato dai tecnici dell’Enel, giunti sul posto insieme con i carabinieri, è di circa 7.000 euro.

L’uomo è agli arresti domiciliari

I carabinieri hanno quindi sequestrato i cavi elettrici utilizzati per realizzare l’allaccio abusivo all’impianto e arrestato l’uomo in flagranza per furto aggravato di energia elettrica. Il 34enne è ai domicilia.