Manovra, l’Ars accelera: 14 articoli in pochi minuti. Stabilizzati 270 Esa

Si lavora per chiudere entro sabato

PALERMO – Improvvisa accelerata nei lavori dell’Ars per la Finanziaria. Alla ripresa dell’Aula, dopo la pausa, la seduta è stata guidata da Galvagno che ha tracciato la rotta: “Nonostante non ci sia ancora lo stralcio degli articoli da parte della presidenza eviteremo di trattare i temi ordinamentali e microsettoriali, che saranno eventualmente oggetto di una valutazione successiva”.

La stabilizzazione dei lavoratori Esa

L’obiettivo è di chiudere venerdì sera o al massimo sabato mattina ma il quadro è incerto. Sala d’Ercole ha quindi approvato in velocità 14 articoli della Finanziaria. Tra questi il 39, che dopo più di trent’anni pone fine alla stagione del precariato per i trattoristi dell’Esa. “Stanziamo risorse per il passaggio a tempo indeterminato di 270 lavoratori, una misura di buonsenso a tutela del lavoro che restituisce dignità all’ente”, evidenzia l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Schifani a Roma per gli auguri con Mattarella

In aula non c’è il presidente della Regione, Renato Schifani, che in mattinata ha spegato i motivi della sua assenza scusandosi con l’Assemblea. “Sto per recarmi a Roma per partecipare agli auguri delle alte cariche dello Stato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appuntamento che si tiene ogni anno – le parole del governatore -. Volevo scusarmi quindi per la mia assenza in aula. Ringrazio tutti voi, non so se la manovra si concluderà stasera o domani, comunque nel caso in cui si dovesse concludere prima colgo questa occasione per i miei migliori auguri, può darsi che ce li faremo di persona”.

Il nodo Siciliacque

L’aula in mattinata aveva approvato una norma tecnica che autorizza la spesa per “implementare e adeguare le piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico” utilizzate dagli altri dipartimenti, ma si era impantanata dopo sull’articolo che stanzia 19 milioni di euro a Siciliacque per fare fronte ai crediti che vanta nei confronti di alcuni Comuni debitori dell’acqua. A quel punto la pausa, nel pomeriggio il ritorno tra gli scranni di Sala d’Ercole.