Manovra: ok notturno in commissione, ecco cosa prevede

Superbonus, pos, bonus diciottenni e il nuovo reddito alimentare

1' DI LETTURA

Maratona notturna per votare gli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Il testo approderà in Aula domani, il voto di fiducia è atteso venerdì.

Tra le norme che hanno avuto il via libera la proroga al 31 dicembre della Cila per il Superbonus al 110% e la soppressione del tetto di 60 euro per pagare con il Pos.

Tornano le multe ai commercianti che rifiutano carte e bancomat.

Rimodulata l’App18 per i 18enni: arrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito.

Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando al tasso fisso da quello variabile.

Parte la sperimentazione del ‘reddito alimentare’ per chi è in povertà assoluta: saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare da prenotare mediante una app.