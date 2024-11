Stamattina si è svolta l'audizione dei sindacati all'Ars

PALERMO – Oggi i sindacati sono stati in audizione in Commissione Bilancio dell’Ars. E la Cisl Sicilia ha già messo in chiaro quali sono i punti ritenuti prioritari per la prossima manovra: politiche del lavoro, innovazione e welfare.

“La prossima Finanziaria regionale – ha dichiarato il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, nel corso dell’audizione della Commissione Bilancio dell’Ars riunitasi stamattina – deve essere di ampio respiro e di prospettiva”.

Purtroppo è mancato il confronto con il governo regionale su questo tema, l’auspicio è che si cambi rotta, a partire dal pieno coinvolgimento delle forze sociali nell’iter parlamentare della legge di Bilancio”.

L’appello a Schifani

“Sollecitiamo ancora una volta il presidente della Regione – proseguono – ad avviare una nuova stagione di dialogo con i sindacati, in una logica costruttiva e di partecipazione, come nello spirito della nostra organizzazione”.

La Cisl Sicilia annuncia di essere a lavoro su un pacchetto di proposte per la Finanziaria regionale. “Il nostro auspicio è che si voli alto, con una logica di futuro e non soltanto di gestione del presente – ha detto La Piana – e per questo sono in cantiere alcune proposte relative alla manovra economica, che presenteremo a breve al Parlamento siciliano”.