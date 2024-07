Soldi per Comuni e siccità, ma anche piccoli finanziamenti: la manovra ter

E oggi sono attesi gli emendamenti del Parlamento

PALERMO – Grossi interventi come i venti milioni di euro per i comuni e per il Fondo disabilità, i 15 per i consorzi di bonifica e i dieci a sostegno del settore idrico nella lotta alla siccità, ma anche piccoli finanziamenti come gli 1,2 milioni di euro per il Trofeo Coni Sicilia. Sono alcune delle misure contenute nella manovra ter che da lunedì sarà all’esame dell’Ars.

La manovra ter lunedì in aula

Il ddl, che in partenza contava sette articoli con le misure rimaste fuori dalla Finanziaria bis, è lievitato fino a contenere 24 norme per un valore complessivo di oltre cento milioni di euro. Una iniezione di articoli e liquidità figlia delle proposte di modifica giunte dai vari assessorati. Non si tratta, tuttavia, del testo finale: oggi, infatti, scadrà il termine per le proposte di modifica dei deputati e si prevede una pioggia di emendamenti.

L’ottimismo di Palazzo d’Orleans

Dalle parti di Palazzo d’Orleans si respira comunque ottimismo: “Troveremo certamente dei punti di sintesi”, ha assicurato in settimana il governatore Renato Schifani. Del resto c’è uno spazio economico per le richieste del Parlamento figlio dell’aumento del gettito fiscale, anche se non infinito. “Un treno in corsa sul quale sono salito”, ha spiegato in aula il neo assessore all’Economia Alessandro Dagnino rispetto a un ddl che non è frutto del suo lavoro ma del predecessore Marco Falcone.

Soldi ai Comuni

Sul tavolo, intanto, sono finiti i desiderata del governo, con qualche suggerimento parlamentare che ha trovato posto già nel testo venuto fuori dalla commissione Bilancio. Confermate le misure a sostegno delle casse asfittiche dei Comuni, compresi quelli in dissesto o con un piano di riequilibrio in corso: in tutto circa 23,5 milioni di euro.

Palermo, Catania e Messina si divideranno un milione e mezzo di euro grazie ad un comma ad hoc. Altri due milioni andranno ai comuni fino a 15mila abitanti per compensare i mancati trasferimenti statali nell’anno in corso.

Soldi per agricoltura, settore idrico e pesca

Previsto uno stanziamento di dieci milioni di euro per finanziare gli interventi nel settore idrico, mentre il pressing della Dc porterà a un emendamento direttamente in aula del valore di dieci milioni di euro. Finanzierà l’esonero del pagamento per il 2024 dei ruoli derivanti dall’irrigazione di soccorso per gli agricoltori che ricadono nei comprensori dei Consorzi di bonifica. “Un ulteriore sforzo del governo – ha evidenziato Schifani annunciando la norma – per sostenere un settore che sta pagando un grande prezzo a causa di una siccità senza precedenti”.

Altri due milioni di euro della manovra ter andranno ai pescatori per il fermo biologico scattato nel dicembre 2022 e per quello dovuto all’emergenza Covid. C’è poi il capitolo dedicato specificatamente ai Consorzi di bonifica: 6,6 milioni a Enna per il saldo di un accordo con Siciliacque, 6,3 al Consorzio di bonifica 2 – Palermo per dei vecchi contenziosi. Tutti i consorzi, inoltre, potranno beneficiare di 420mila euro per quest’anno, e di due milioni per il 2025 e 2026, per portare la stabilizzazione dei precari.

I piccoli finanziamenti della manovra ter

Nella manovra ter hanno poi trovato posto singoli interventi: dai 2,5 milioni per la messa in sicurezza del pozzo San Sebastiano di Palagonia (Catania), alle prese con una contaminazione dell’acqua, al milione e mezzo di euro al Comune messinese di Mazzarrà Sant’Andrea per la gestione ordinaria e lo smaltimento del percolato della discarica di contrada Zuppà.

Altri seicentomila euro andranno al Comune di Petralia Soprana (Palermo) per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Pianello, mentre la Stamperia regionale Braille potrà contrare su un contributo straordinario di 470mila euro. Soldi anche per il Trofeo Coni 2024, che si svolgerà tra Catania e Palermo dal 3 al 6 ottobre: stanziati un milione e duecentomila euro.

Aumentano i soldi per disabili e turismo

Con la manovra ter si modificano anche alcune spese previste nell’ultima Finanziaria: aumenta di venti milioni il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, e di altri due milioni la dotazione in mano all’assessorato al Turismo per finanziare eventi e sagre nel 2024.