Mantova-Palermo: la diretta testuale del match - LIVE

Mantova-Palermo, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, va in scena allo stadio “Danilo Martelli” a partire dalle ore 15:00.
Mantova-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 14:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle ore 15:00
Ore 14:25 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita
Mantova-Palermo: il tabellino
MANTOVA: 24 Bardi, 6 Bani, 9 Mancuso (C), 10 Wieser, 11 Fiori, 18 Falletti, 19 Ruocco, 21 Trimboli, 27 Castellini, 29 Cella, 96 Maggioni. A disposizione: 22 Andrenacci, 34 Vukovic, 4 Mullen, 7 Mensah, 20 Fedel, 23 Marras, 30 Bragantini, 33 Marai, 36 Paoletti, 53 Pittino, 98 Zuccon. Allenatore: Modesto.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C) 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto). Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli). Secondo assistente: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera (Palermo). VAR: Luca Pairetto (Nichelino). AVAR: Luigi Nasca (Bari).
MARCATORI:
NOTE: