Manutenzione stradale, la giunta regionale approva il riparto dei fondi

Savarino: "Diamo risposte concrete a un'esigenza che i cittadini manifestano da anni"

PALERMO – La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Le risorse, suddivise tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, serviranno a interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento dei versanti, manutenzione delle barriere, realizzazione di rotatorie, nuova illuminazione e segnaletica.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Ad Agrigento, il Libero Consorzio riceverà 4,7 milioni di euro, che consentiranno di rifare l’asfalto nei tratti più danneggiati, mettere in sicurezza i versanti a rischio, realizzare barriere e rotatorie, installare illuminazione e segnaletica, oltre ad altri interventi indispensabili. Non risolveremo tutte le criticità, ma questi fondi si aggiungono a quelli già stanziati dal collega Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili, ponendo particolare attenzione alle strade provinciali, abbandonate da chi aveva cancellato l’ente con un colpo di spugna”.