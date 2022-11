Maratona di Palermo, domenica la XXVII edizione: traffico rivoluzionato

In molte vie e piazza sarà vietato transitare

7' DI LETTURA

PALERMO – Domenica, 20 novembre, lungo le vie della città di Palermo si svolgerà la XXVII edizione della Maratona della Città di Palermo. Per consentire lo svolgimento della Maratona alcune vie saranno chiuse al traffico veicolare, così come previsto dal Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa che ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine. Il provvedimento ordina la chiusura al transito veicolare dalle ore 06.30 alle ore 14.30 del 20 novembre 2022, e comunque fino al termine della maratona, delle sottoelencate vie e piazze:

VIA DELLA LIBERTA’: tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

PIAZZA LEONI Intera piazza;

VIA DELL’ARTIGLIERE Intero tratto – entrambe le carreggiate;

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;

VIALE DIANA Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradine interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa; Tratto compreso tra la via Mater dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo; I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIALE ERCOLE Intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;

VIALE ERCOLE Intero tratto, compresi i varchi e le stradine interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri;

L’Organizzazione si attiverà per il rilascio del Nulla Osta da parte del Sig. Sindaco per consentire il passaggio della manifestazione all’interno di Villa Niscemi e per attivare gli Uffici preposti per l’apertura dei cancelli di Palazzina Cinese;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza;

INGRESSO “VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole;

CORTILE NISCEMI Intero cortile;

VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradine interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA c.d. CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia); I veicoli provenienti da via Domenico Scinà, potranno continuare la marcia su via Isidoro La Lumia che dovrà essere transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame; Indispensabile che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale e sia presidiato l’incrocio, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA TURATI Intero tratto;

VIA GAETANO DAITA Nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settimo/via Turati;

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra la via F.sco Guardione e la via Cavour;

VIA CAVOUR tratto compreso tra al via R. Settimo e la via Roma;

VIA MAQUEDA tratto compreso tra la piazza Villena e la via Trieste;

PIAZZA VILLENA Intera piazza;

VIA VITTORIO EMANUELE Da via Roma a Corso Calatafimi “Corso A. Amedeo Escluso”;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro); Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza; L’Organizzazione si attiverà per il rilascio del Nulla Osta da parte della Regione Siciliana per consentire il passaggio della manifestazione nell’area interna del Palazzo Reale;

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele; I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

VIA TRIESTE Intero tratto;

VIA ROMA Tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour; VIA CAVOUR Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma;

PIAZZA GIUSEPPE VERDI Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno; I veicoli provenienti da via Volturno all’intersezione con piazza G. Verdi effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per via Pignatelli Aragona;

I SOTTOELENCATI PROVVEDIMENTI SONO VALIDI DALLE ORE 12,00 DEL 19/11/2022 ALLE ORE 15,30 DEL 20/11/2022 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELL’ARTIGLIERE Nell’intera via: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, da piazza Don Bosco in corrispondenza di via dell’Artigliere ; I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

VIA BRIGATA VERONA; Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a Viale Campania, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 20/11/ 2022 e comunque fino al termine della manifestazione; Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 20/11/ 2022 e comunque fino al termine della manifestazione: Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

VIA SICILIA I veicoli all’intersezione con via Brigata Verona dovranno svoltare a sinistra in direzione viale Campania; VIA IMPERATORE FEDERICO I veicoli all’intersezione con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo;

VIALE DEL FANTE I veicoli provenienti da Villa Niscemi direzione Piazza Leoni , dovranno svoltare a destra per via Antonio Cassarà;

VIA TURATI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra la Via Roma e La Via R. Settimo: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a dx all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso da via Vittorio Emanuele ed il civ. 49: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA TRIESTE Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CESARE BATTISTA Tratto compreso da via Dalmazio Birago a via Maqueda: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Birago; Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste: Divieto di sosta con rimozione coatta;

VIA PAOLO GIACCONE Intero tratto: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

VIA SEBASTIANO BOSIO intero tratto: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

LA POLIZIA MUNICIPALE RIAPRIRA’ IL TRANSITO VEICOLARE DELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE DOPO IL PASSAGGIO DELL’ULTIMO CONCORRENTE E DELLE AUTO DELL’ORGANIZZAZIONE.