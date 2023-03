Marcella Cannariato scrive a Lagalla: “Modifichi il CdA di Amg, conta solo uomini”

“La rappresentanza di genere non è uno spot o una frase da sventolare all'occorrenza"

PALERMO – Lettera Aperta al Sindaco di Palermo.

Preg.mo Sindaco della mia Città, Prof. Roberto Lagalla,

Le scrivo pubblicamente e mi permetto di farlo in nome di tutte le Donne palermitane.

In un momento in cui, per la prima volta nella storia del nostro Paese, alla guida dei due principali partiti del Parlamento ci sono due Donne, a Palermo vengono designati come componenti del consiglio di amministrazione della AMG Energia SpA solo tre Uomini. Queste nomine arrivano, peraltro, in maniera beffarda, con determina sindacale, proprio l’8 marzo scorso, nella giornata internazionale dei Diritti delle Donne.

La Rappresentanza di Genere, caro Sindaco, non è uno spot, non è una bella frase da sventolare all’occorrenza, è un principio garantito dalle normative vigenti in materia di composizione degli organi amministrativi e di controllo delle Società Partecipate del Comune di Palermo.

Infatti sia il D.P.R. 251/2012 che il comma 4 dell’art. 11 del Decreto Legislativo 175/2016 (TUSP) sanciscono il principio secondo cui in ciascun organo debba essere garantito al genere meno rappresentato almeno 1/3 dei componenti o delle componenti.

Per la sensibilità che Le riconosco sul tema delle pari opportunità e del loro rispetto sono certa che accetterà la mia critica costruttiva facendola Sua e correggerà immediatamente questo vulnus di democrazia modificando la composizione del Consiglio di Amministrazione della AMG Energia SpA.

Sarò sempre garante e monitorerò costantemente il rispetto della Rappresentanza di Genere. Questa è una battaglia di Civiltà, di Democrazia, di Futuro; facciamola insieme!

Con Stima, Marcella Cannariato (Referente della Fondazione Marisa Bellisario delegazione Sicilia e Componente del Comitato Impresa Donna presso il MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy).