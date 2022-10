Marco Giraudo è un nuovo maestro del Golf Club Palermo

Il piemontese di Orbassano fa il suo ritorno in Italia dove mancava dal 2017

1' DI LETTURA

PALERMO – Marco Giraudo, 43 anni, piemontese di Orbassano, entra a far parte della grande famiglia del Golf Club Palermo – Parco Airoldi. Giraudo, professionista dal 2006, nel 2010 è diventato maestro e questo è l’importante ruolo che ricoprirà all’interno del circolo palermitano affiancando Marvin Fantini che già da anni lavora al Golf Club Palermo.

Giraudo fa così il suo ritorno in Italia dove mancava dal 2017, ovvero quando lo splendido campo pratica di sua proprietà, il Golf Orbassano, fu distrutto dal fuoco.

Negli ultimi cinque anni Giraudo ha lavorato prima in Portogallo, dal 2017 al 2019, e poi a Malaga da dove ieri a preso un aereo per la sua nuova destinazione palermitana.

“Sono molto contento di tornare a lavorare in Sicilia e di questo non posso che ringraziare il presidente del Circolo Luciano Basile che mi ha voluto qui. Sono convinto che si potrà portare avanti un lavoro proficuo in linea con quelli che sono i programmi del Golf Club Palermo”.

Per Giraudo quello in Sicilia è un ritorno avendo già lavorato a fianco del maestro, e suo grande amico, Giuseppe Marra con il quale diversi anni fa fu anche protagonista di una clinic al Villa Airoldi ai tempi presieduto da Felice Trupiano.

Ovviamente molto contento della scelta il presidente del Golf Club Palermo, Luciano Basile: “Abbiamo deciso di puntare su Giraudo perché siamo certi si tratti di un grande professionista che sarà in grado di sviluppare i nostri programmi facendo crescere tutto il movimento che ruota attorno al Circolo. A lui non posso che augurare buon lavoro certo che ci e si regalerà grandi soddisfazioni”.