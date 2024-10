Marco Greco: "Partito di generali senza esercito"

PALERMO – Lo sfogo arriva nel bel mezzo di una Direzione regionale convocata per discutere delle dimissioni del presidente, Antonio Ferrante, e della linea del partito per le elezioni nei Liberi consorzi: “Stiamo toccando il fondo”, dice Marco Greco, giovane consigliere comunale di Enna.

La guerra sul congresso dei Giovani democratici

Il suo sarebbe lo sfogo di un dirigente come tanti, se non fosse per la vicenda che ha visto Greco protagonista alcuni mesi fa. Il giovane consigliere comunale ennese era stato eletto segretario dei Giovani democratici al congresso di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, poi annullato dalla Commissione nazionale di garanzia del Pd per irregolarità.

Province, il “campo più largo possibile”

Greco, di fatto, fu segretario del giovani democratici siciliani per poche settimane. Da componente della Direzione, vicino alle posizioni di Ferrante che ha lasciato la presidenza del partito, è tornato sulla vicenda a distanza di mesi sfogando tutta la sua delusione davanti ai big del partito. Poco prima c’era stata la relazione d’apertura del segretario Anthony Barbagallo, che aveva tracciato una linea di apertura a un “campo il più largo possibile” in vista delle elezioni nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane. Il senso dato da Barbagallo è quello di “provare a lucrare sul dissenso degli amministratori locali nei confronti del governo Schifani”.

L’accusa di Greco al Pd

Greco non le ha mandate a dire andando giù pesante sulle guerre interne a un Pd che, nelle sue parole, appare ancora dilaniato dalle correnti. “Quella è stata una guerra all’interno del partito sulla pelle di una comunità di ragazzi che, dopo tanti anni di immobilismo, aveva provato a costruire qualcosa”, le sue parole.

“Così diventeremo dirigenti di noi stessi”

Poi la scossa ai tanti dirigenti di lungo corso presenti alla Direzione convocata online per l’emergenza maltempo: “Basta con le accuse reciproche e le lotte interne. Di questo passo diventeremo dirigenti di noi stessi”. Il rischio individuato da Greco è quello di un Pd “con una pletora di generali senza esercito perché qui – ha concluso – le persone scappano”.