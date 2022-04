Marefestival Salina, Conticini tra gli ospiti dell’undicesima edizione

Dal 23 al 25 giugno alle Eolie

SALINA (MESSINA)- Sarà Paolo Conticini il primo ospite tra gli artisti protagonisti dell’XI edizione di Marefestival Salina, da giovedì 23 a sabato 25 giugno. Il conosciuto attore riceverà il Premio in ricordo di Massimo Troisi, ogni anno ricordato nell’isola resa celebre dal film “Il Postino”. Conticini racconterà la sua carriera e presenterà il libro ‘Ho amato tutto’. A dialogare con l’autore, sarà il giornalista e attore palermitano Giovanni Pontillo, che da anni lavora nel mondo dello spettacolo tra cinema, teatro, tv, radio e presentazioni di libri.

Tre giorni tra proiezioni cinematografiche, dibattiti e focus su temi d’attualità, presentazioni di libri, premiazioni e momenti di spettacolo, musica e comicità, animeranno il comune di Malfa. Ha confermato il suo impegno come madrina Maria Grazia Cucinotta, straordinario volto siciliano e messinese, interprete de ‘Il Postino’, da sempre presente alla kermesse e ‘anima’ del Festival. Il nuovo parterre di ospiti, in corso di definizione, si unirà ad una celebrazione delle passate edizioni che hanno visto protagonisti 58 Premi Troisi consegnati ad artisti di caratura nazionale e internazionale.

Hanno calcato il palcoscenico di Salina i registi Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Roberto Andò, Fausto Brizzi; attori come Matt Dillon, Sergio Castellitto, Ezio Greggio, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Edoardo Leo, Alessandro Haber, Giorgio Tirabassi; affascinanti attrici tra cui Miriam Leone, Serena Autieri, Sabrina Impacciatore, Barbora Bobulova, Valeria Solarino, Anna Galiena, Sandra Milo; e vari cantanti, da Roby Facchinetti a Gigliola Cinquetti. Il Marefestival Story verrà raccontato ripercorrendo anche queste premiazioni e non mancheranno delle sorprese come dei graditissimi ritorni, e si svolgerà tra il Centro Congressi e la piazza Immacolata del Comune di Malfa, ed è promosso dall’associazione culturale Prima Sicilia, di cui è segretario Francesco Cappello. Le serate saranno condotte da Cavaleri insieme con le giornaliste Nadia La Malfa e Marika Micalizzi.