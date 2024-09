Si muove la Procura

ROMA – Prima l’iscrizione nel registro degli indagati e subito dopo la perquisizione dell’abitazione e il sequestro del telefono cellulare e degli occhiali ‘spia’.

Accelera l’indagine della Procura di Roma a carico di Maria Rosaria Boccia dopo la denuncia presentata a suo carico dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice è indagata anche per il reato di violenza o minaccia a corpo politico.

Gli inquirenti hanno delegato per l’attività istruttoria i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma che nella tarda mattinata di sabato hanno raggiunto l’abitazione dell’imprenditrice a Pompei. Gli investigatori, su mandato dei pm di piazzale Clodio, hanno acquisito materiale informatico oltre al cellulare di Boccia. In un cassetto all’interno dell’appartamento, inoltre, sono stati trovati anche gli occhiali smart che l’influencer, per sua stessa ammissione, in passato ha utilizzato per effettuare dei video all’interno della Camera dei deputati.

Tutto questo mentre il quotidiano ‘La Verità’ pubblica il contenuto di alcune chat tra Boccia e l’allora ministro Sangiuliano.