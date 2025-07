La 18enne stava effettuando uno stage

Mariia Buhaiova, la ragazza di 18 anni di nazionalità ucraina scomparsa dal villaggio turistico Meditur di Carovigno (Brindisi), è stata trovata senza vita. La giovane stava effettuando uno stage la cui ultima lezione era fissata per domenica 6 luglio. Di lei non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio. Mariia è stata ritrovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio.

A segnalare la sua scomparsa presentando denuncia ai carabinieri era stata la struttura ricettiva che la ospitava. Mariia Buhaiova faceva parte di un gruppo di studentesse dell’università di Bratislava che stanno frequentando tirocini nel Brindisino. Aveva lasciato in camera i documenti e alcuni numeri di telefono appuntati su un foglietto. Aveva con sé il telefono che risultava spento.

Ragazza ucraina scomparsa, l’appello del sindaco

Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno, aveva condiviso una foto della ragazza sui social. “La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce – aveva scritto – È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno”.

A coordinare le ricerche è stata la prefettura di Brindisi. Per ritrovarla sono stati messi in campo droni e cani molecolari. I volontari della Croce Rossa e la Lega navale, invece, hanno dato il loro contributo nelle ricerche via mare. I militari dell’Arma hanno controllato la costa ma anche le stazioni ferroviarie della zona e le fermate dei bus. La 18enne era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre parlava al telefono.

L’ipotesi dell’allontanamento volontario

Sin da subito l’ipotesi più accreditata è stata quella di un allontanamento volontario. I genitori, residenti in Ucraina, sono stati costantemente aggiornati tramite i canali diplomatici. La 18enne avrebbe fatto un bonifico al fratello prima di far perdere le proprie tracce.

La foto di Mariia Buhaiova era stata condivisa anche sui canali social della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Capelli biondi, occhi castani, al momento della scomparsa indossava una giacca o camicia morbida di colore chiaro, pantaloni e scarpe di colore nero e una borsa di colore scuro.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA