La perquisizione della polizia in casa di un uomo della provincia

ENNA – A casa aveva 2 chili di hashish e marijuana, due bilancini e attrezzi per la coltivazione dell’erba, con tanto di lampada allo iodio per consentire una migliore crescita delle piantine. Per questo è stato arrestato un uomo della provincia di Enna.

Gli agenti della Squadra Mobile ennese hanno perquisito l’abitazione nell’ambito dei loro servizi contro il traffico di stupefacenti. I 2 chili di stupefacenti erano all’interno di buste termosaldate, di quantità variabile.

Un valore di 10 mila euro

Secondo gli investigatori, se avesse venduto la droga, avrebbe potuto guadagnare fino a 10 mila euro. Nel corso della perquisizione, come detto, la polizia ha trovato anche due bilancini e molteplici attrezzi utili alla coltivazione di sostanze stupefacenti-

C’erano pannelli d’alluminio, un trasformatore elettrico ed una lampada allo iodio, utilizzati per la coltivazione della cannabis indoor. L’uomo è stato tradotto in carcere a Enna.

