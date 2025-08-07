Marineo, l’Odissea di un imprenditore: da 25 giorni senza Internet

"Impossibile mandare e ricevere mail e pagare col Pos"

MARINEO – “Da circa 25 giorni non abbiamo linea internet e linea telefonica, perciò alle persone che vengono ad acquistare il vino direttamente in azienda, non possiamo dare la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il decantato e obbligatorio Pos. La compagnia di telefonia giornalmente ci rassicura sul fatto che “domani” sicuramente la linea sarà ripristinata. Non specificano il secolo”.

Lo afferma imprenditore del vino a Marineo, Franco Calderone, sottolineando che la mancanza di collegamento a internet non gli permette di riceve o mandare mail o pec e che non può procedere all’invio telematico degli scontrini o di fare pagare i clienti con il Pos.