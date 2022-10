Mario Venuti chiude il suo tour a Catania: “Sarà una grande festa”

Il cantante si esibirà al Teatro Ambasciatori lunedì 10

2' DI LETTURA

Dopo una estate a girare in lungo e largo per l’Italia, Mario Venuti chiude la sua tournée e lo fa con un concerto in programma lunedì 10 ottobre al Teatro Ambasciatori, nella sua Catania.

In questa tappa conclusivo Mario Venuti sarà sul palco insieme alla sua band, composta da Tony Canto, produttore artistico dell’album nonché special guest fisso in questo tour, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Franco Barresi alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

Il cantante si esibirà cantando le canzoni del suo ultimo album ’Tropitalia’. Un emozionante viaggio con rivisitazioni di alcune delle canzoni più celebri della discografia italiana, tra queste Ma Che Freddo Fa, Figli Delle Stelle, Quella Carezza Della Sera, Maledetta Primavera e non solo.

“È stata una bellissima estate, finalmente si sono riaperte le porte per la musica e questa è stata una bella boccata d’aria. Ci sono state diverse date, tutte molto festose e posso dire che è una delle più belle tournée che abbia mai fatto. Vogliamo concludere con una festa nella mia città, dove ci sarà da divertirsi“.

“Da qualche tempo desideravo realizzare un disco di cover, poi è arrivata l’idea giusta evitando volutamente la canzone d’autore e ribadendo che la canzone popolare ha la sua nobiltà. Ho voluto ridare nuova vesta a queste canzoni, assecondando la mia passione per la musica brasiliana e inserendo i ritmi del Brasile, cantando con una vocalità meno urlata e meno tenorile. Si è capito che è un’operazione culturale e si tratta di mantenere vivo l’interesse per il nostro repertorio nazionale e rinnovarlo, così come si fa con i classici. Questo rende le canzoni un materiale fluido e malleabile che si presta all’estro dell’interpretare“.

“Siamo contenti di poter tenere questa ultima data al chiuso. Abbiamo intenzione di registrare e dal punto di vista audio e video è ottimo. La data si è spinta un po’ oltre però alla fine lo spostamento al chiuso poterà dei benefici e giova allo scopo finale. Catania è una scelta voluta, vivo a Catania, il mio management è qui e facciamo in modo che sia un centro di produzione. Non abbiamo necessità di andare altrove. Poi c’è anche un fatto affettivo e sarà una grandissima festa”.