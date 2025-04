I carabinieri della compagnia di Vigevano sono al lavoro

È con tutta probabilità un omicidio-suicidio quello scoperto questo pomeriggio in una casa di vicolo Castellazzo a Confienza, piccolo paese della provincia di Pavia al confine tra la Lomellina e il Novarese.

Qui sono stati trovati i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni.

Marito e moglie trovati morti

I carabinieri della compagnia di Vigevano sono al lavoro sul posto per i rilievi scientifici.

Dalle prime indicazioni sembra che l’uomo abbia ucciso la moglie in cucina con un coltello, dopo di che si sarebbe recato in un gabbiotto esterno, una pertinenza della casa, per togliersi la vita con un fucile da caccia che è stato trovato accanto al corpo.

Non è ancora chiaro quando la tragedia familiare si sia consumata: i vicini non vedevano da alcuni giorni la coppia.

A trovare i corpi nel pomeriggio è stata una parente, che è entrata in casa e ha fatto la scoperta. I due avevano un figlio, che non risiedeva con loro.