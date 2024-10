Marsala, abusò di una bimba di 9 anni: chiesta la condanna per un muratore

Fondamentali le testimonianze di due insegnati

MARSALA (TRAPANI) – Per un muratore di Marsala, finito a processo con l’accusa di abusi sessuali avvenuti il 23 novembre 2021, sono stati chiesti sei anni di carcere. La richiesta di condanna a sei anni è arrivata dal pm Roberto Piscitello.

Le testimonianze

Nel corso del processo, sono state ascoltate le due maestre con cui l’alunna si confidò il giorno dopo l’accaduto.

“Era il 24 novembre 2021 – ha detto una delle due insegnanti – e in occasione della giornata contro la violenza sulle donne invitammo gli alunni a fare un cartellone sul tema, dicendo che in questi casi bisogna sempre denunciare. Questa bambina, però, iniziò a tremare e mi disse che non poteva farlo. Chiesi perché e lei, in corridoio, senza che i compagni potessero ascoltarla, mi raccontò che ‘un vecchio andava a casa sua per comprare uova la spinse contro un muro. Lei si divincolò e fuggì. Mi disse che i genitori avevano già fatto denuncia”.

La seconda insegnante ha aggiunto: “Ero in classe e quando ho invitato gli alunni a fare il cartellone dicendo che bisogna denunciare sempre le violenze sulle donne, questa alunna, che solitamente non parla molto, ha detto: ‘Mia mamma ha denunciato’. Poi, fuori dall’aula mi ha raccontato quello che le era accaduto”.