Marsala, addio al medico Francesco Fici: “Era un punto di riferimento”

Il cordoglio e il dolore della comunità

TRAPANI – Marsala in lacrime per la scomparsa del Dottor Francesco Fici, che si è spento oggi, 19 marzo. Pneumologo stimato e punto di riferimento per la città, Fici era un medico molto stimato e apprezzao in tutta la città.

Il cordoglio dell’Ordine dei medici

“L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Fici, stimato pneumologo della città di Marsala. Medico di grande competenza e dedizione, ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la comunità, distinguendosi non solo per le sue capacità professionali, ma soprattutto per le sue doti umane”.

“Chiunque abbia avuto modo di incontrarlo ne ricorda l’empatia autentica, la disponibilità all’ascolto e quella naturale simpatia che sapeva rassicurare anche nei momenti più difficili. Il suo modo di essere medico incarnava pienamente i valori più alti della professione: cura, rispetto e vicinanza al paziente.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rivolgono le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.