Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Trapani

MARSALA (TRAPANI) – Per bancarotta fraudolenta, la procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone. Walter Petitto, di 47 anni, Vito Petitto, di 75, Emanuele Petitto, 51, Luciano Monteleone, di 79, Giovanna Galfano, di 77, e Matteo Sottile, di 58.

Secondo l’accusa, tra il 22 maggio 2013 e il 3 dicembre 2024 gli indagati avrebbero costituito a Marsala un’associazione a delinquere. Associazione finalizzata alla commissione di reati in materia fallimentare, societaria e fiscale. La procura ha delegato le indagini al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Trapani.

L’origine dell’indagine

Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire un presunto schema tipico dei reati di bancarotta: la sostituzione di una società gravata da debiti, in particolare verso l’Erario, con una nuova società, alla quale veniva ceduto l’attivo aziendale per proseguire l’attività imprenditoriale.

Le indagini sono scaturite dai fallimenti o dalle liquidazioni giudiziali delle società Petitto, Esse Emme, Le Egadi, Le Orchidee, Pet City e Drepanum Distribuzioni, tutte operanti nel settore commerciale come supermercati.

L’accusa

Secondo l’accusa, gli imputati – in qualità di soci, amministratori di diritto o di fatto delle società e della Lilibeo distribuzione – avrebbero spostato l’attivo aziendale tra le diverse compagini, caricandole progressivamente di debiti fino a condurle al fallimento o alla liquidazione giudiziale. In tal modo, sempre secondo l’accusa, sarebbe stata di fatto gestita un’unica impresa attiva nel commercio al dettaglio di generi alimentari e altro.

