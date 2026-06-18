Marsala, bancarotta fraudolenta: cinque persone condannate NOMI

Cosa ha deciso il tribunale

MARSALA – Cinque persone sono state condannate per bancarotta fraudolenta dal tribunale di Marsala.

Marsala, bancarotta fraudolenta NOMI

Si tratta di Giuseppe Scozzari e Vito Giuseppe Accardo, di Castelvetrano, Giuseppina Gisone, di Salemi, Valentina Corallo, di Corleone, e Davide Matranga, di Palermo. Il procedimento era scattato nel 2020 a seguito del fallimento della cooperativa “Insieme”.

Le pene

Ora tre anni di reclusione sono stati inflitti a Scozzari, Matranga e Gisone. Due anni, invece, per Accardo e Corallo, amministratori della società “I Locandieri”. Dalla stessa inchiesta coordinata dalla procura di Marsala è scaturito anche un processo per reati tributari (evasione fiscale) che sempre davanti il tribunale di Marsala vede imputati Giuseppe Scozzari e Valentina Corallo.

Per entrambi il pm Giuseppe Lisella ha già chiesto la condanna a un anno e nove mesi di reclusione ciascuno. Per il 23 giugno sono previste le arringhe difensive.