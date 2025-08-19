 Marsala, scaricava rifiuti in un'area naturalistica: denunciato
Marsala, scaricava rifiuti in un’area naturalistica: denunciato

L'intervento dei militari dell'Arma
NEL TRAPANESE
di
TRAPANI – Un 49enne di Marsala, nel Trapanese, è stato denunciato dai carabinieri del Centro anticrimine natura di Palermo – Distaccamento Cites di Trapani per trasporto e gestione illecita di rifiuti.

Durante un servizio di controllo del territorio in aree di interesse naturalistico, i militari hanno notato l’uomo all’interno di un autocarro che, dopo aver percorso una strada interpoderale, si fermava in un’area isolata per scaricare rifiuti di materiale edile e di risulta.

Alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga con la sponda del mezzo ancora abbassata, disseminando parte dei rifiuti lungo il percorso. I militari lo hanno bloccato e denunciato. Il mezzo è stato sequestrato.

