Marsala, colpì coetanea con un tirapugni: condannata 21enne

La vittima era stata una giovane di Mazara del Vallo

MARSALA – Accusata di avere colpito al volto una coetanea con un tirapugni, una 21enne di Castelvetrano è stata condanna a nove mesi di reclusione, pena sospesa, nonché al risarcimento danni alla parte civile, dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello.

La vittima era stata una giovane di Mazara del Vallo con la quale aveva avuto un diverbio e che, secondo l’accusa, avrebbe prima insultata e poi colpita.

In attesa della quantificazione del danno in sede civile, il giudice ha disposto una provvisionale di 10mila euro.