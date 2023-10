Marsala, controlli dei carabinieri: positivi all’alcol test e denunciati

Segnalazioni anche per assunzioni di sostanze stupefacenti

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala, nel fine settimana appena trascorso, hanno denunciato 5 persone per vari reati e segnalato 2 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Tra i segnalati

– Una ragazza di 19 anni mazarese sorpresa alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

– Un 25enne di Petrosino che a seguito di perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire anche una pianta di cannabis indica;

– Un romeno di 40 anni sorpreso alla guida dell’auto in stato di ebrezza alcolica, con un tasso ben al di sopra dei limiti consentiti;

– Un 20enne marsalese era alla guida dell’auto sprovvisto di patente di guida che da accertamenti è risultato che non fosse mai stata conseguita con reiterazione nel biennio;

– Un marsalese di 30anni, conosciuto agli operanti in quanto arrestato e denunciato per una serie di furti commessi poco tempo addietro, sarebbe stato trovato in possesso di materiale provento di furto asportato poco prima da un esercizio commerciale della via Mazara.