Dal 2 al 4 dicembre a Marsala il Fishtuna International Art Tourism Food Festival – Xmas Edition

5' DI LETTURA

Torna, in un’inedita veste invernale, il Fishtuna International Art Tourism Food Festival – Xmas Edition, festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso e alla valorizzazione del suo territorio e della sua cultura, che si svolgerà a Marsala dal 2 al 4 dicembre a Palazzo Fici, sede dell’Associazione Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente e nei Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo.

In programma un fitto calendario di incontri, spettacoli, workshops, masterclass, cooking show, per scoprire e valorizzare i sapori legati alla tradizione enogastronomica nel cuore del centro storico della città lilibetana e delle sue bellezze culturali e paesaggistiche.

Fishtuna Festival, realizzato grazie al supporto economico dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e delle Isole Egadi, è un festival diffuso che si declina su quattro principali direttrici: arte, turismo, agroalimentare e sostenibilità, colonne portanti di un progetto ambizioso che, a partire dal tonno rosso, abbraccia molteplici aree tematiche.

Il programma, presso Palazzo Fici, antico e prestigioso immobile eletto a luogo-simbolo di ”Marsala, Città del Vino”, è articolato in tre giornate. Nella prima si svolgerà un workshop su dieta mediterranea e sui prodotti ittici del territorio in collaborazione con I. Di. Med (Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo) e con la partecipazione di presidi Slow Food, Unione Regionale Cuochi Siciliani, Accademia del Tonno Rosso, e Istituto Alberghiero ‘Damiani’ di Marsala. Nella seconda giornata avrà luogo un workshop tecnico con la partecipazione degli addetti ai lavori (marinerie, cooperative, Flag, associazioni di categoria di Marsala e delle Isole Egadi) e con la rappresentanza istituzionale dei Comuni di Favignana e Marsala. Il programma delle due giornate si completa con altrettanti cooking show in cui chef noti nel panorama regionale e nazionale, prepareranno piatti a base di pesce secondo ricette mediterranee. Ad ogni piatto verrà abbinato un particolare vino scelto in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino Marsala, che approfondirà l’argomento in una Masterclass. Interverranno addetti ai lavori e ospiti noti che tratteranno temi legati all’universo enogastronomico del territorio.

A completare il ricco palinsesto della manifestazione, domenica 4 dicembre i Musei di Baglio Anselmi apriranno le porte ai visitatori: in collaborazione con il Parco Archeologico della Regione Siciliana, infatti, saranno programmate delle visite guidate nei rinnovati allestimenti delle Sale delle Navi ed essere coinvolti in un viaggio percettivo e sensoriale nella Battaglia delle Egadi osservando vivendo questo momento dall’interno della nave punica da guerra e della nave mercantile romana.

Questo il programma dell’evento, che potrà subire variazioni:

Venerdì 2 dicembre, Palazzo Fici, ore 10.30 Workshop “Dieta Mediterranea e prodotti ittici”: in collaborazione con Dipartimento Pesca della Regione Siciliana. Istituzioni e ospiti interverranno su temi dell’universo enogastronomico del territorio con particolare riferimento a Marsala e alle Isole Egadi. Saluti: – Massimo Grillo – sindaco di Marsala – Francesco Forgione – sindaco di Favignana – Salvatore Lombardo – Presidente Associazione Strada Del Vino di Marsala

Relatori: – Franco Saccà – Slow Food – Maurizio Scaglione – Accademia del Tonno Rosso – Domenico Pocorobba – Dirigente Istituto Damiani Marsala – Alberto Pulizzi – Dirigente Dipartimento Pesca – Leonardo Catagnano – Dipartimento Pesca – Oreste Alagna – Assessore Attività Produttive di Marsala – Giacomo Perna – Unione regionale Cuochi siciliani.

Modera: Francesca Cerami – I. Di. Med.

Dalle ore 17:00 a Palazzo Fici Talk/cooking show: con chef di noti ristoranti del panorama regionale e nazionale, che prepareranno piatti a base di pesce locale e prodotti del territorio. Presenti gli chef Peppe Agliano del ristorante La Corte dei Mangioni, Natale Giunta del ristorante Castelloamare di Palermo e Angelo Genna del ristorante Taverna del Tocco di Marsala.

Masterclass sui vini organizzata in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino di Marsala. Degustazione vino e finger food organizzata in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino di Marsala

Sabato 3 dicembre, Palazzo Fici, ore 10.30 Workshop Progetto AMPPA: “Progetto interregionale di cooperazione per la promozione della pesca sostenibile nelle Aree Marine Protette”.

Relatori: – Direttore dell’AMP “Isole Egadi”: Salvatore Livreri Console – Coordinatore progetto AMPPA:

Giovanni Borsellino – Direttore dell’AMP “Isola di Ustica”: Davide Bruno – Dipartimento della Pesca Mediterranea: Leonardo Catagnano – Presidente OP di Trapani ed Isole Egadi: Emilio Giacalone

Ore 11:30 Marsala, Palazzo Fici Workshop a cura di Strade del Tonno Rosso di Sicilia:

Saluti: – Massimo Grillo – Sindaco di Marsala – Francesco Forgione – sindaco di Favignana

Modera: – Jana Cardinale

Relatori: – Marcello Orlando (CEO della Feedback srl) – Salvatore Lombardo (Presidente Associazione Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente) – Giovanni Basciano (AGRICAL) – Alberto Pulizzi – Dirigente Dipartimento pesca – Leonardo Catagnano – Dipartimento pesca – Vito Vaccaro – Vice sindaco del Comune di Favignana – Oreste Alagna – Assessore alle attività produttive del Comune di Marsala – Maria Guccione, esperta di tradizioni locali delle Isole Egadi.

Ore 11:00 Marsala, Museo Archeologico Baglio Anselmi Laboratorio a cura di AMP Isole Egadi e in collaborazione con il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea: il pescato della piccola pesca. L’importanza del pesce e il suo consumo responsabile. Laboratorio di info-divulgazione. Adulti e bambini.

Dalle ore 17:00 Marsala, Palazzo Fici Talk show/cooking show (n. 4 sessioni) con chef di noti ristoranti del panorama regionale e nazionale, che prepareranno a base di pesce locale e prodotti del territorio. Tra gli ospiti, gli Chef Peppe Giuffrè del ristorante Mangia’s Donna Floriana di Favignana, Luciano “Lucianeddu” Di Marco del ristorante Addakuosa di Castellammare del Golfo, Michele Ritunno e Roberto Canino del ristorante Scaliddre di Favignana, Francesco Bonomo di Marsala. A seguire intrattenimento musicale con Marcello Mandreucci.

Ospiti Cooking show saranno l’artista Domenico Pellegrino, Bernardo Agrò – Direttore del Parco Archeologico Lilibeo – Michele Bufo – Direttore Aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, l’architetto Silvio Calandra, Salvatore Ombra Presidente di Airgest, il fotografo Pucci Scafidi, Franco Saccà di Slow Food e il documentarista Riccardo Cingillo. Interverranno anche lo chef palermitano Pietro Adragna e Maria Guccione.

Ospite dell’evento sarà anche la Pro Loco Isole Egadi rappresentata dal suo presidente, Massimo Saladino.

“Siamo felici di realizzare quest’anno il nostro evento nella città di Marsala – dice l’organizzatore, Marcello Cavalli – con partner importanti che credono, quanto noi, nell’importanza di un’iniziativa che punti al turismo enogastronomico di questi territori come ricaduta positiva per l’economia siciliana”.