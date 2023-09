Marsala, accoltellamento in piazza: fermato un 33enne

L'accusa è di tentato omicidio

1' DI LETTURA

MARSALA (TRAPANI) – Un cittadino tunisino di 33 anni, richiedente protezione internazionale, è stato fermato dai carabinieri di Marsala per tentato omicidio nei confronti di un connazionale.

La dinamica dei fatti

Venerdì sera, nei pressi di piazza Fiera, nel quartiere Strasatti, è nata una violenta lite tra extracomunitari. Alcuni residenti hanno quindi chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno trovato un coltello intriso di sangue e alcuni abiti anch’essi sporchi di sangue. I primi accertamenti hanno consentito ai militari di individuare la vittima, un giovane tunisino poi ricoverato in prognosi riservata per varie ferite da arma da taglio.

Sono in corso ulteriori indagini

I carabinieri hanno individuato anche il presunto aggressore, un connazionale senza fissa dimora. Le ricerche, protratte per tutta la notte, hanno permesso di rintracciare il tunisino in fuga e sottoporlo a fermo. Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, per capire il movente

dell’accaduto e ricostruire nei dettagli le fasi della violenta aggressione.