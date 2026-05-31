Marsala, giovane migrante bastonato mentre va al lavoro

A colpirlo in quattro ragazzi che erano a bordo di due scooter

MARSALA (TRAPANI) – Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre, in bicicletta, stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina, sabato 30 maggio, nell’entroterra di Marsala, lungo la strada provinciale 53, nella zona di contrada Santo Padre delle Perriere.

Secondo quanto riportato nella denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Marsala, il ragazzo, dopo avere superato il santuario e i vivai Zichittella, avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che dopo avere fatto inversione di marcia l’avrebbero superato, mettendosi davanti la sua bici e quindi, senza alcun apparente motivo, lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere sull’asfalto.

Dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato in direzione di Strasatti, mentre il giovane, sanguinante, ha raggiunto l’azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso. Poi, è stato accompagnato in ospedale di Marsala, dove i medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale.

Nella sua denuncia, la vittima ha riferito che gli aggressori erano giovani, italiani, con casco e quindi poco riconoscibili in volto. A denunciare pubblicamente, su un social, l’episodio è stato chi ospita il ragazzo, che parla di “violenza vile e inaccettabile”.