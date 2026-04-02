Marsala intitolerà strada a Sandro Pertini

MARSALA (TRAPANI) – Il comune di Marsala intitolerà la litoranea nord, primo tratto della strada provinciale per Trapani, all’ex presidente della repubblica e capo partigiano Sandro Pertini. L’amministrazione cittadina ha accolto la proposta della commissione toponomastica.
Il tratto di strada (circa 5 chilometri) che il prossimo 8 aprile verrà intitolato a Pertini va dalla rotonda del quartiere popolare Sappusi (intitolata, diversi anni fa, a Nicolò Di Pietra, marsalese morto nella guerra civile spagnola combattendo al fianco delle truppe fasciste di Francisco Franco) fino all’incrocio tra le contrade Spagnola, Giunchi e Pispisia, nei pressi della locale stazione ferroviaria.
La commissione toponomastica, presieduta dall’ex senatore socialista Pietro Pizzo, ha inoltre avviato l’iter per intitolare una strada del centro a Bettino Craxi. Lo scorso 20 marzo, intanto, il primo tratto della strada statale 188 per Salemi è stata intitolata a Piersanti Mattarella.