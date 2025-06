Marsala, ruba un televisore e lo baratta con dosi di droga: due arresti

Obbligo di dimora per un 34enne, domiciliari per un uomo di 36 anni

MARSALA – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Marsala per furto in abitazione e per spaccio di sostanza stupefacente. Il primo è un 34enne bloccato mentre stava rubando in un’abitazione e che poco prima aveva barattato un televisore, parte della refurtiva, in cambio di droga con uno spacciatore di 36 anni, straniero.

Il pusher vive in una casa vicina a quella della vittima del furto. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 30 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina. Dopo la convalida degli arresti, il 34enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria di Marsala, mentre il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.