MARSALA (TRAPANI) – Riapre Saline Genna, il locale degli aperitivi al tramonto sulle saline di Marsala (Trapani). Lo annuncia la pagina Facebook ufficiale dell’attività: “Siamo felici di annunciare che Saline Genna riapre! Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e atteso in questi giorni”.
La riapertura oggi, sabato 6 settembre. “Vi aspettiamo per tornare a vivere insieme la magia di questo luogo: il sale, i tramonti, il silenzio che rigenera”, si legge.
Saline Genna era stato chiuso a fine agosto con un provvedimento della polizia municipale di Marsala per abusivismo edilizio.