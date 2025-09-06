 Marsala, Saline Genna riapre: "Grazie a chi ci ha sostenuto"
Il locale era stato chiuso per avusivismo edilizio
MARSALA (TRAPANI) – Riapre Saline Genna, il locale degli aperitivi al tramonto sulle saline di Marsala (Trapani). Lo annuncia la pagina Facebook ufficiale dell’attività: “Siamo felici di annunciare che Saline Genna riapre! Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e atteso in questi giorni”.

La riapertura oggi, sabato 6 settembre. “Vi aspettiamo per tornare a vivere insieme la magia di questo luogo: il sale, i tramonti, il silenzio che rigenera”, si legge.

Saline Genna era stato chiuso a fine agosto con un provvedimento della polizia municipale di Marsala per abusivismo edilizio.

