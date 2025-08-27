Marsala, chiuso per abusivismo il locale dei tramonti mozzafiato

Intervento dei vigili urbani. Sospesa la somministrazione di alimenti e bevande

MARSALA – Chiuso per abusivismo edilizio uno dei locali più suggestivi di Marsala. La polizia municipale ha fatto un sopralluogo alle Saline Genna, da cui si ammira un tramonto che toglie il fiato. I vigili urbani sono intervenuti assieme ai tecnici del Settore abusivismo del Comune e avrebbero accertato la presenza di opere edilizie per 1.800 metri cubi realizzate senza le necessarie autorizzazioni.

Il Suap, lo Sportello unico per le attività produttive, ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. “Un atto dovuto – si legge in una nota del Comune – finalizzato ad assicurare legalità e rispetto della legge, principi che l’Amministrazione comunale è tenuta a garantire senza eccezioni”.

“L’Amministrazione comunale, pur consapevole dell’impatto della misura – si legge ancora nella nota – ribadisce l’impegno a favorire uno sviluppo armonico e regolare del territorio, nel rispetto delle regole e nella valorizzazione delle eccellenze di Marsala”.

La zona che si affaccia sulle saline è diventata una tappa irrinunciabile. Il richiamo turistico ha spinto l’apertura di diversi i locali per cene e aperitivi con gli occhi spalancati ad ammirare il sole che incontra le montagne di sale. Uno dei chioschi, però, non sarebbe in regole con le norme edilizie.