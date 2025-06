Marsala-Trapani, tornano i treni. Aricò: “Tratta importante”

L'assessore alle Infrastrutture annuncia la ripresa della circolazione

PALERMO – Ripresa dal primo giugno la circolazione ferroviaria fra Marsala e Trapani, sulla linea Palermo-Trapani, dopo gli interventi di upgrade tecnologico, potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria a cura di Rete ferroviaria italiana, con supporto tecnico e direzione lavori di Italferr del Gruppo Fs.

Marsala-Trapani, tornano i treni

Gli interventi sono parte integrante di un piano di potenziamento della rete ferroviaria, che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l’installazione della tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System) lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala, del Piano regolatore generale della stazione di Trapani e la realizzazione della nuova fermata a servizio dell’aeroporto Vincenzo Florio, lavoro avviato lo scorso novembre.

Gli altri lavori in corso

Gli interventi fin qui realizzati hanno riguardato attività per l’installazione dell’Ertms nella tratta tra Alcamo e Trapani. Sono in corso i lavori per l’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo.

Nella stazione di Marsala sono in corso i lavori per il miglioramento dell’accessibilità, grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede. Il valore complessivo degli investimenti ammonta a oltre 400 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr.

Interviene Aricò

Per l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, “si aggiunge un altro tassello all’ammodernamento del trasporto su ferro nella Sicilia occidentale, anche grazie alla spesa delle risorse del Pnrr. I cantieri conclusi riconsegnano ai cittadini un’importante tratta. Il governo Schifani segue da vicino l’attuazione dell’intero programma di investimenti da parte di Rfi e del Gruppo Fs”.