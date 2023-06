Marsala, vandalizzato il Monumento ai Mille: protesta il Pd

L'opera fu inaugurata da Craxi, poi fu rifugio per tossicodipendenti

2' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Un altro atto vandalico è stato commesso, a Marsala, ai danni del Monumento ai Mille. A denunciarlo è la locale segreteria del Pd, che chiede al sindaco Massimo Grillo quali iniziative intende intraprendere per evitare che la struttura, chiusa e inutilizzata da tempo, venga ancora presa d’assalto.

Stavolta, ignoti hanno rotto la porta a vetri che immette all’interno del monumento dal lato posteriore. Un altro atto vandalico era stato commesso ai primi di dicembre del 2021. Allora, furono devastati gli interni: tavoli rovesciati, diverse sedie rotte, scatoloni e vari documenti sparsi sul pavimento della sala convegni.

Pd: “Sciatteria e incuranza da parte del sindaco”

“Ci siamo così abituati all’idea che la città sia in stato di abbandono – si legge nel documento diffuso dal Pd di Marsala – da non guardare più a quanti edifici pubblici non solo non siano più fruibili per i cittadini e i visitatori, ma addirittura vengano continuamente vandalizzati, totalmente distrutti per la continua sciatteria e incuranza da parte del sindaco e della sua amministrazione”.

Il monumento ai Mille

Il monumento ai Mille, costruito a più riprese, dal 1986 in poi (a porre la prima pietra fu l’allora presidente del consiglio Bettino Craxi), è stato inaugurato l’11 maggio del 2016. I nomi delle 1089 camicie rosse che sbarcarono con Garibaldi l’11 maggio 1860 sono incisi su lastre metalliche.

Per realizzare la struttura in cemento armato furono necessari due anni. Poi, nel 1988 a bloccare l’opera fu una denuncia della Capitaneria di porto di Trapani contro il Comune. Il luogo scelto per il monumento, infatti, era demanio marittimo e gli enti competenti non avevano dato l’autorizzazione a costruire.

Il monumento era, dunque, abusivo. Conclusa la vicenda giudiziaria, nel 2007, il Comune di Marsala bandì un concorso di idee per il completamento. Ma prima del completamento, la struttura fu a lungo comodo rifugio per tossicodipendenti.

“Il Sindaco riapra il Monumento ai Mille”

“Perché il Sindaco, e la sua amministrazione, non porta avanti nessuna iniziativa per riaprire il Monumento ai Mille?”, domanda il Pd locale. “In campagna elettorale, in cinque minuti al massimo, ci si vantava di farlo crescere come punto di informazione per i turisti, così come è stato pensato, e così come è stato nei due anni in cui è rimasto aperto alla città e ai turisti. Ricordiamo la data della sua inaugurazione l’11 maggio del 2016. Visitato da tanti turisti e storici appassionati della storia dei Mille, nonché sede della Pro loco della città di Marsala. Biglietto da visita per la nostra città in cui sostano diversi autobus e auto di visitatori.

Vogliamo ricordare che la struttura, dopo la posa della prima pietra, rimase per oltre trent’anni in stato di degrado, luogo di ritirovo per spacciatori e discarica di rifiuti”, conclude la segreteria del Pd.