Martina Gentile fa ricorso: “Niente scambi di pizzini con Messina Denaro”

La difesa presenta appello contro la sentenza di condanna

PALERMO – Martina Gentile sarebbe stata estranea alla rete di corrispondenza di Matteo Messina Denaro. Mancherebbe la prova che abbia fatto da intermediaria fra il padrino e la madre, Laura Bonafede. Così sostiene la difesa della donna dell’insegnante supplente condannata a 4 anni e 8 mesi di carcere più un anno di libertà vigilata.

La difesa di Martina Gentile

Gli avvocati Raffaele Bonsignore e Salvino Mondello hanno presentato ricorso in appello contro la sentenza di condanna per favoreggiamento aggravato. Martina Gentile è la figlia della maestra di Castelvetrano, già condannata, che ha avuto una lunga relazione sentimentale con il capomafia di Castelvetrano. Il padre è il killer ergastolano Salvatore.

Gentile, per la quale la Procura in primo grado aveva chiesto una condanna a otto anni, si firmava “Tan” nelle lettere con il padrino. Il contenuto delle missive è stato incrociato con i simboli segnati su un calendario, alcuni sms e le immagini delle telecamere che la polizia aveva piazzato davanti a casa Bonafede e analizzate dai carabinieri del Ros dopo l’arresto del latitante.

La donna, 32 anni, che al momento dell’arresto lavorava in una scuola a Pantelleria, secondo l’accusa, sarebbe stata il tramite tra la madre e il padrino, interfacciandosi anche con Lorena Lanceri, la vivandiera di Messina Denaro, moglie di Emanuele Bonafede.

Le accuse alla figlia della maestra

Nel covo dove Messina Denaro ha trascorso l’ultima parte della latitanza, a Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros trovarono anche un calendario. In corrispondenza di alcuni giorni il capomafia aggiungeva un pallino o la scritta “Tan” o “Tany”.

Erano le date in cui sarebbe avvenuto lo scambio di pizzini fra le due donne che lavoravano entrambe in uno studio di architettura. Sul calendario la scritta “Tan” compariva accanto alla data 21 febbraio 2021. In un appunto il latitante scriveva: “15 febbraio 2021 fatto cambio per notizie”. Il 31 gennaio 2022 c’era l’indicazione “INVIO TANY”.

Secondo la difesa, però, non ci sarebbe la prova che nelle date segnate sul calendario sia avvenuto uno scambio di pizzini con il coinvolgimento dell’imputata che oggi si trova agli arresti domiciliari.

“Ho cresciuto una figlia che non è mia figlia biologica, ma per me è una figlia e mi ha dato l’amore di una figlia”, così scriveva Messina Denaro nei suoi diari. “Ha molto di me perché l’ho insegnata io, se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile”, aggiungeva l’ex superlatitante in un pizzino inviato a una delle sorelle.

Per anni l’aveva messa in contrapposizione con la sua figlia naturale, Lorenza, con cui i rapporti sono stati a lungo tesi. Lorenza ha deciso il cognome del padre poco prima che morisse.

“Ho sbagliato a volere bene a questa persona”, disse Martina Gentile chiedendo di fare dichiarazioni spontanee.