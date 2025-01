Mascalucia, serra di cannabis nell’armadio di casa: arrestato

Si tratta di un 38enne

MASCALUCIA (CATANIA) – Aveva realizzato una piccola serra in un armadio dove coltivava due piante Cannabis indica della varietà ‘Fast boccioli’, alte circa 75 centimetri.

Altre due piante in essiccazione le custodiva in un altro armadio, quello della stanza da letto dove c’erano anche 200 grammi di marijuana divisa in dosi.

È la scoperta fatta dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania durante una perquisizione nell’abitazione di un 38enne di Mascalucia che è stato arrestato.

La varietà “Fast buds” è un tipo di cannabis ottenuto dall’incrocio di diverse piante, tra cui una che fiorisce rapidamente in base all’età, senza dipendere dalla luce.

Questo incrocio consente di ottenere arbusti che crescono e fioriscono in tempi molto brevi, di solito in 8-10 settimane, con un livello di Thc molto alto, fino al 25-30%, superiore a quello della cannabis tradizionale.