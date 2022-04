Mascherine al chiuso, Sileri: proroga ma solo in alcuni luoghi, ecco quali

In estate salterà l'obbligo dell'uso

PALERMO – L’utilizzo delle mascherine al chiuso, in scadenza il 30 aprile, potrebbe essere prorogato “in alcuni casi, come su mezzi di trasporto quali aerei e treni, ma anche negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni uffici a particolare rischio di assembramento”. Lo afferma all’Ansa il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. La proroga, precisa, “sarebbe di qualche settimana, in assenza di cambiamenti della situazione epidemiologica legata al Covid-19, ma ad ogni modo prevedo un’ estate senza l’utilizzo delle mascherine”. Una decisione in merito è attesa entro la settimana.