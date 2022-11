Mattarella: “Abusi sulle donne violazione dei diritti umani”

Il messaggio del presidente della Repubblica

ROMA – “Porre fine alla violenza contro le donne, riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sottolineando come questa sia “una aperta violazione dei diritti umani” e ribadendo l’importanza di diffondere “una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani, attraverso l’educazione all’eguaglianza, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione”. Per la premier Meloni i tre pilastri d’azione del governo sono “prevenzione, protezione e certezza della pena”.