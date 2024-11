Mattarella “Italia sa badare a se stessa, chiunque rispetti sovranità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a sè stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

