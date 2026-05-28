Il decreto del Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per la nomina di 25 Cavalieri del Lavoro.

Mattarella, l’elenco, c’è una siciliana

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Andronaco Vincenzo, Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero; Coin Roberto, Artigianato Orafo – Veneto; Cvetic Marina, Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo; Da Ros Katia, Industria Prodotti refrigeranti – Veneto; D’amico Sabato, Industria Produzione alimentare – Campania; Delladio Lorenzo, Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige; Dogliani Matterino, Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte.

E ancora: Fontana Giuseppe, Industria Metalmeccanica – Lombardia; Fontana Sergio, Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia; Girondi Giorgio, Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto; Gozzi Antonio, Industria Siderurgica – Liguria; Gritti Gioconda, Terziario Ristorazione – Lombardia; Ibba Giangiacomo, Terziario Grande distribuzione – Sardegna; Invernizzi Ambrogio, Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte.

L’elenco continua: Lastrucci Carlo, Industria Elettronica – Toscana; Marsiaj Giorgio, Industria Componenti auto e spazio – Piemonte; Moro Elisabetta, Industria Macchine dosatura – Veneto; Negro Giancarlo, Terziario Servizi informatici – Puglia; Pallini Micaela, Industria Distilleria – Lazio; Piraccini Bruno, Industria Ortofrutta – Emilia, Romagna; Ponti Giacomo, Industria Alimentare – Piemonte; Sorbini Alberto, Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia; Trombetti Marco – Terziario Informatica – Lazio; Vitale Giuseppa, Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia; Zucchi Patrizia – Industria Distribuzione energia, Emilia – Romagna.

Chi è la siciliana insignita dell’onorificenza del Quirinale

Giuseppa VITALE – 1964 – Palermo – Terziario Commercio al dettaglio alimentare

È amministratore delegato di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra. Dopo un’esperienza decennale nella selezione di specialità gastronomiche italiane, nel 1996 trasforma il minimarket di famiglia nel primo food store “Prezzemolo & Vitale”, caratterizzato dall’integrazione tra prodotti freschi e specialità territoriali. Dal 2002 avvia l’espansione del marchio con nuove aperture e il lancio dell’e-commerce. Oggi commercializza migliaia di referenze alimentari con un modello orientato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Occupa 230 dipendenti.

Le congratulazioni di Confcommercio Palermo

“Siamo orgogliosi per la nomina a Cavaliere del Lavoro di Giusy Vitale, imprenditrice siciliana di grande valore, alla guida di una delle più autorevoli realtà italiane del retail alimentare di qualità. A lei, a nome di Confcommercio Palermo, rivolgo le più sincere congratulazioni per un riconoscimento prestigioso che premia il percorso di un’azienda familiare costruito con competenza, visione, impegno, valori etici, dedizione, capacità innovativa e forte radicamento nel territorio”.

Lo ha dichiarato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commentando la nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro decisa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La sua storia imprenditoriale è la conferma che anche dalla Sicilia possano nascere modelli d’impresa solidi e competitivi a livello internazionale, senza perdere il legame con la propria identità, con i produttori locali e con i valori autentici del fare impresa. Prezzemolo&Vitale è un modello imprenditoriale distintivo e vincente, capace di coniugare la qualità e la cultura della bottega con l’innovazione organizzativa, l’efficienza della moderna distribuzione, la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e una forte attenzione alle persone, al lavoro e alla responsabilità sociale. Il successo dell’azienda dimostra come il commercio e il terziario possano essere motori straordinari di sviluppo economico, innovazione, occupazione e coesione sociale. È anche un segnale forte per il mondo dell’impresa femminile, che ogni giorno contribuisce in modo determinante alla crescita economica, sociale e culturale del Paese”.