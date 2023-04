Mattarella sprona l’Ue: sui migranti norme preistoriche

Il monito del presidente della Repubblica

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede all’Ue uno scatto di reni per affrontare in maniera coordinata l’emergenza immigrazione. Da Varsavia, nel suo appello ai 27 si riferisce in particolare al Trattato di Dublino che regola la cosiddetta prima accoglienza, un dinosauro legislativo non più al passo dei tempi.

“Serve una nuova politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria”, spiega. Sulla guerra in Ucraina sottolinea che Roma continuerà a sostenere Kiev sotto ogni profilo: “Siamo inorriditi da alcuni comportamenti disumani che nella guerra vengono utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli ed infrastrutture civili, in un modo che rende ancora più crudele l’aggressione”.