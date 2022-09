Matteo Brunori: bomber, capitano e trascinatore del Palermo

Tre gol in Serie B tutti al "Renzo Barbera". In Europa è secondo solo a Mbappé nel 2022

PALERMO – Il club rosanero si gode il suo gioiellino Matteo Brunori. L’attaccante italo-brasiliano, trasferitosi a titolo definitivo nella società del capoluogo siciliano questa estate, non solo è l’idolo dei tifosi palermitani, ma ormai è anche il trascinatore della sua squadra. Dopo una seconda parte della passata stagione strepitosa, conclusa con la vittoria dei playoff di Serie C e la promozione in Serie B, il centravanti del Palermo continua ad essere determinante per la compagine rosanero.

Tre gol dall’inizio del campionato cadetto, tutti messi a segno davanti il proprio pubblico allo stadio “Renzo Barbera”. L’ultimo, in ordine cronologico, è valso anche la vittoria nel big match di categoria contro il Genoa. Una sfida combattuta, con il Palermo che ha dato segnali di crescita sia dal punto di vista collettivo, ma anche dal punto di vista individuale. Una sfida decisa proprio da Brunori, freddo sotto porta durante una delle non tantissime opportunità create nel corso del match.

Sono 28 adesso i gol nell’anno solare 2022 per lui. In Europa è secondo soltanto a Kylian Mappé (a quota 33) e a pari merito con Robert Lewandowski. Numeri da record che confermano il prosieguo di un periodo positivo all’interno di un ambiente ideale che Brunori ha trovato proprio nel capoluogo siciliano. Nelle ultime due partite, inoltre, l’attaccante del Palermo ha anche indossato la fascia di capitano. Un segnale importante, concesso dal tecnico Eugenio Corini, che mette ancor più in evidenza la sua rilevanza non solo in campo, ma anche dentro lo spogliatoio.

Adesso la testa è al Frosinone, con la sfida in programma al “Benito Stirpe” sabato 17 ottobre. Quattro anni dopo la finale playoff di Serie B che i padroni di casa vinsero contro i rosanero con il risultato finale di 2-0. Una gara che segnò la storia del club del capoluogo siciliano e che si ripropone nuovamente in serie cadetta. I palloni in campo buttati durante la gara dalla panchina dei ciociari è un’immagine ancora ben impressa nei ricordi dei tifosi del Palermo.