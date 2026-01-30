Maturità 2026: latino al Classico, matematica allo Scientifico

Tutti gli indirizzi

ROMA – Latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Sono alcune delle discipline individuate per la seconda prova scritta dell’esame di Maturità 2026, secondo quanto previsto dal decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il provvedimento stabilisce che per il Liceo delle Scienze umane la seconda prova sarà Scienze umane. Per gli Istituti tecnici del Settore economico, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, la disciplina scelta è Economia aziendale, mentre per l’indirizzo “Turismo” sarà Discipline turistiche e aziendali.

Per gli Istituti tecnici del Settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, la seconda prova scritta sarà Progettazione, costruzioni e impianti.

Il decreto definisce ufficialmente le materie caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2025-2026.