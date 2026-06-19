In tutta Italia oltre 500mila studenti impegnati con l'esame

ROMA – Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi.

Gli studenti si devono cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell’indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l’artistico.

Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio.

La seconda prova al Classico

Alla seconda prova scritta degli esami di Maturità, al Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano, che non veniva proposto dal 2013. Il brano proposto è tratto dal libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. In questo passo l’autore affronta il tema della musica come fodnamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali.